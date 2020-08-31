Son Dakika: Ankara'da gecekondu yangını
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Son Dakika: Ankara'da gecekondu yangını

Son dakika haberi... ANKARA'da, boş gecekonduda çıkan yangın endişe yarattı.

31.08.2020 05:04 | Son Güncelleme: 31.08.2020 05:08

ANKARA'da, boş gecekonduda çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yamaç Sokak'taki bir gecekonduda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. Yükselen alevleri gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da içeride canlı olması ihtimaline karşı arama yaptı. Boş olduğu anlaşılan gecekondu, tamamen yanarken olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Son Dakika: Ankara'da gecekondu yangını

Kaynak: DHA

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