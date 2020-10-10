Son dakika... Ankara'da FETÖ üyesi kadın, polisin şüphesi üzerine yakalandı
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Son dakika... Ankara'da FETÖ üyesi kadın, polisin şüphesi üzerine yakalandı

10.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:09
Son dakika... Ankara'da FETÖ üyesi kadın, polisin şüphesi üzerine yakalandı

Son dakika haberleri... ANKARA'da, devriye görevindeki polis ekipleri, genel bilgi taraması (GBT) sırasında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan aranan Havva Ç.'yi (32) gözaltına aldı.

ANKARA'da, devriye görevindeki polis ekipleri, genel bilgi taraması (GBT) sırasında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan aranan Havva Ç.'yi (32) gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı devriye ekipleri, saat 18.30 sıralarında Altındağ ilçesi Çağdaş sokak üzerinde GBT uygulaması yaptığı sırada, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada, şüphelenilen kişinin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçuyla Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce aranan Havva Ç. olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Havva Ç., daha sonra Altındağ İnfaz Büro Amirliği'ne teslim edildi.Havva Ç.'nin kamudan ihraç edilmeden önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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