Son dakika... Ankara'da FETÖ üyesi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı - Haberler
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Son dakika... Ankara'da FETÖ üyesi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı

Son dakika... Ankara'da FETÖ üyesi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Polatlı'da gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Polatlı'da gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki C.S'nin Polatlı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, araştırma ve takip sonucu Basri Mahallesi'nde dün gözaltına aldıkları C.S'yi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.

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AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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