Son dakika! Ankara'da FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı
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Son dakika! Ankara'da FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

23.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:57
Son dakika! Ankara'da FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

Son dakika haberi... ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlenen daha önce ihraç edilmiş 1'i komiser yardımcısı, 2'si polis memuru toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlenen daha önce ihraç edilmiş 1'i komiser yardımcısı, 2'si polis memuru toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1'i komiser yardımcısı, 2'si polis memuru toplam 5 şüphelinin kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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