Son dakika haber: Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 53 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 53 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlarla büfe/ankesörlü gibi telefonlarla irtibat kuran 53 kişiyi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon ile tespit edilen 53 şüpheliden 36'sını yakalayarak gözaltına aldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Son dakika haber: Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Bahar Candan Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ümit Öztürk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:15:10. #1.14#
title