Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı (2)

Son dakika gündem haberi... 11'İ GÖZALTINA ALINDIAnkara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda tamamı ihraç, eski 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Hacı Bayram Koman, 1'inci sınıf emniyet müdürü Ahmet Doğanyer, 2'nci...

11'İ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda tamamı ihraç, eski 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Hacı Bayram Koman, 1'inci sınıf emniyet müdürü Ahmet Doğanyer, 2'nci sınıf emniyet müdürü Yakup Aktaş ve 3'üncü sınıf emniyet müdürü Ufuk Taşcı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı