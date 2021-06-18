Son Dakika | Ankara'da fabrika yangını
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Son Dakika | Ankara'da fabrika yangını

Son Dakika | Ankara'da fabrika yangını
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

ANKARA'da, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapılan fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yaralanan olmazken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni, inceleme sonucu belirlenecek. 


Son Dakika | Ankara'da fabrika yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara'da fabrika yangını! Gökyüzünü dumanlar kapladı
Ankara'da fabrika yangını! Gökyüzünü dumanlar kapladı
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