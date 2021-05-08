Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da evde kurulan yapay serada 61 kök kenevir bitkisi, otomobilde ise 30 gram eroin ele geçirildi.

ANKARA'da evde kurulan yapay serada 61 kök kenevir bitkisi, otomobilde ise 30 gram eroin ele geçirildi. Toplam 5 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çubuk ilçesinde Y.D.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada evin iki odasında yapay sera kurularak, kenevir bitkisi yetiştirildiği belirlendi. Saksılara ekili 61 kök kenevire el konuldu. Y.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili S.Ö., A.G. ve O.E.'nin de arandığı belirtildi.

İKİNCİ OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Altındağ ilçesinde ise ihbar üzerine takibe alınan otomobil, Bahçelievler Sitesi mevkiinde durduruldu. Bu sırada araçtan boş araziye bir cisim atıldığı belirlendi. Arazide yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirilirken, araç içinde gizle bölmede de poşet içinde 30 gram eroin, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 cam aparat ve cam aparatların içinde 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y., M.A., G.Y.A. ve R.G. gözaltına alınırken, ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden de toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı