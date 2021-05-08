Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı

Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da evde kurulan yapay serada 61 kök kenevir bitkisi, otomobilde ise 30 gram eroin ele geçirildi.

ANKARA'da evde kurulan yapay serada 61 kök kenevir bitkisi, otomobilde ise 30 gram eroin ele geçirildi. Toplam 5 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çubuk ilçesinde Y.D.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada evin iki odasında yapay sera kurularak, kenevir bitkisi yetiştirildiği belirlendi. Saksılara ekili 61 kök kenevire el konuldu. Y.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili S.Ö., A.G. ve O.E.'nin de arandığı belirtildi.

İKİNCİ OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Altındağ ilçesinde ise ihbar üzerine takibe alınan otomobil, Bahçelievler Sitesi mevkiinde durduruldu. Bu sırada araçtan boş araziye bir cisim atıldığı belirlendi. Arazide yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirilirken, araç içinde gizle bölmede de poşet içinde 30 gram eroin, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 cam aparat ve cam aparatların içinde 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y., M.A., G.Y.A. ve R.G. gözaltına alınırken, ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden de toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.


Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı
Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı
Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı
Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı
Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ebru Yaşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Muslera Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ankara'da evde yapay serada uyuşturucuya gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:29:19. #1.16#

title