Son dakika: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi - Haberler
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Son dakika: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi

AA, Serkan Avci - Güncel
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Son dakika: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi

Son dakika haberler... Ankara'nın Sincan ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından çalıştığı okulda öldürülen temizlik görevlisi Gülsüm K'nin (29) cenazesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından çalıştığı okulda öldürülen temizlik görevlisi Gülsüm K'nin (29) cenazesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Sincan'da 21 Şubat'ta eşi Mehmet K. (33) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Gülsüm K'nin Mut Devlet Hastanesi morgundaki cenazesi, yakınları tarafından alınıp Gülnar ilçesi Konur Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınması sırasında Gülsüm K'nin babası Hüseyin ve annesi Fatma Acar ayakta durmakta zorlandı, aileyi yakınları teskin etti.

Gülsüm K'nin naaşı, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından 2002'de doğduktan 18 gün sonra vefat eden kız kardeşi Ezgi Mine'nin kabrinin ön tarafına defnedildi.

Olay

Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet K. tarafından 21 Şubat'ta okul içerisinde bıçaklanmış, kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Mehmet K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerin ardından dün teslim alınan Gülsüm K'nin cenazesi, Mersin'deki Mut Devlet Hastanesi morguna getirilmişti.

AA / Serkan Avci - Güncel

Gülnar, Sincan, Ankara, Mersin, Güncel, Haberler

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