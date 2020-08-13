Son dakika... Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına...
Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına faaliyet gösteren aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 şüpheliye yönelik planlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
13.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:36
Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına faaliyet gösteren aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 şüpheliye yönelik planlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. - ANKARA
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Kaynak: İHA