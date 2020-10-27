Son dakika! Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 7 gözaltı
27.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:38
Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş