Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı
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Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

26.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:03
Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: ANKARA'da çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 7 şüphelinin, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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