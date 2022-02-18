Son Dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... ANKARA'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 2 yabancı uyruklu, gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 2 yabancı uyruklu, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren ve halen çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title