Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
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Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

22.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:34
Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara İstihbrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ile Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunan 21 kişinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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