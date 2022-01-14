Son Dakika | "Change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | "Change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ankara'da, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan araçları, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçlara ait motor ve şasi numaralarını kullanarak sattıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan araçları, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçlara ait motor ve şasi numaralarını kullanarak sattıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Ostim'de faaliyet gösteren bir iş yerinin sahipleri İ.Ö, R.Ö, Ö.Ö. ve S.Ö. ile bu kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen T.I. ve F.Ş'nin "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.

Söz konusu iş yeri ile 5 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda bulunan 26 aracın, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu motor ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlenen 18 lüks araca el konuldu.

Ağır hasarlı araçların motor şasi numaralarını kullanmışlar

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, haciz ya da yakalama kararı bulunan, ülkeye yasal ve yasal olmayan yollardan sokulan otolarda kullandıkları ve sonrasında bu araçları üçüncü kişilere sattıkları belirlendi.

Son Dakika | Change araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Change araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Change araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

3 günde dini nikahla evlendiği kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı

3 günde dini nikahla evlendiği kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı

 Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title