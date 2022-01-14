Son Dakika | "Change" araç operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan araçları, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçlara ait motor ve şasi numaralarını kullanarak sattıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Ostim'de faaliyet gösteren bir iş yerinin sahipleri İ.Ö, R.Ö, Ö.Ö. ve S.Ö. ile bu kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen T.I. ve F.Ş'nin "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.

Söz konusu iş yeri ile 5 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda bulunan 26 aracın, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu motor ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlenen 18 lüks araca el konuldu.

Ağır hasarlı araçların motor şasi numaralarını kullanmışlar

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, haciz ya da yakalama kararı bulunan, ülkeye yasal ve yasal olmayan yollardan sokulan otolarda kullandıkları ve sonrasında bu araçları üçüncü kişilere sattıkları belirlendi.