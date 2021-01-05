Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Ankara'da jandarma ekiplerince bir cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir kamyonette bulunan kişinin kimliğindeki fotoğraf ile Genel Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olanın uyuşmadığını, kimlik bilgilerinin de farklı bir isme ait olduğunu tespit etti.

Yapılan detaylı inceleme neticesinde şüphelinin gerçek isminin B.P. olduğu belirlendi.

Şüphelinin "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "Birden fazla kişi ile yağma" olmak üzere birçok suçtan arandığı ve 2017'de açık cezaevinden firar eden bir hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan B.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ