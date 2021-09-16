Son dakika haber | Bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber | Bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı

AA / Atilla Hancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu lokantada ateş açan ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, olay yerinde yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu lokantada ateş açan ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, olay yerinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir lokantaya gelen Erhan T, husumetli olduğu öğrenilen Ahmet A. ile kardeşi Ali A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

Ahmet A. başından ağır yaralandı, Ali A. ve lokantada çalışan bir garson isabet eden saçmaların etkisiyle hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine en yakın hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan Erhan T, olay yerindeki güvenlik güçlerince silahıyla yakalandı.

Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen saldırgan, olay yerine gelen özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Bu arada saldırı sırasında iş yerinde hasar oluştu.

Son dakika haber | Bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber | Bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber | Bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haber | Bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı
AA / Atilla Hancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
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