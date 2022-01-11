Son dakika... Ankara'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... Ankara'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı

Son dakika... Ankara'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sincan Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan bir binada kavga olduğu bilgisini alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Evin kapısının açık olduğunu gören ekipler, içeride bıçakla yaralanan Halis Erkan'ı (34) yerde yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılan Erkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaydan önce eve girdikleri tespit edilen E.Ü, O.Y, Ö.Y, R.C, H.G. ve E.E'nin kimliğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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