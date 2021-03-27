Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN - Haberler | Politika
Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü

Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölüANKARA'da, dün sanayi sitesindeki araç hurdalığında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Hurda atölyesinde çıkan yangında 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Hurda atölyesinde çıkan yangında 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü

ANKARA'da, dün sanayi sitesindeki araç hurdalığında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Bugün yanan hurda araçlardan birisinin içinde Yunus Emre Sakarya'nın (20) cesedi bulundu.

Yenimahalle ilçesi Ayyıldız Sanayi Sitesindeki araç hurdalığında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Hurda araçların alev aldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst üste bulunan hurda otomobilleri saran alevler kısa sürede söndürüldü. Çevrede araştırma yapılırken, hurdalıkta kimsenin bulunmadığı belirtildi.Ancak bugün, hurdalıkta çalıştığı öğrenilen Yunus Emre Sakarya (20) için yakınları kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine dün yanan bölgede araştırma yapıldı. Polis ve itfaiyenin çalışması sonucu üst üste bulunan hurda otomobillerden alttakinin içinde Yunus Emre Sakarya'nın cesedine ulaşıldı. Sakarya'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü
Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü
Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü
Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü
Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü
Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü
Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Bülent Uygun Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da araç hurdalığında yangın: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:06:04. #1.15#
title