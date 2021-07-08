Son Dakika | Annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın ve çocuklarının cenazeleri toprağa verildi

Son dakika haber: Ankara'nın Mamak ilçesinde dün annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi.

Meryem Atsak ve çocukları 9 aylık Merve ile 3 yaşındaki Ömer İsmail için Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, aile yakınlarının katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

İddiaya göre, dün Meryem Atsak (23), Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evine geldiği annesi Ö.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, kızı Meryem, torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail Atsak'ı eşine ait ruhsatsız tabancayla öldürmüş, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Ö.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ