Son Dakika | Annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın ve çocuklarının cenazeleri toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın ve çocuklarının cenazeleri toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ankara'nın Mamak ilçesinde dün annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün annesi tarafından öldürüldüğü öne sürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi.

Meryem Atsak ve çocukları 9 aylık Merve ile 3 yaşındaki Ömer İsmail için Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, aile yakınlarının katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

İddiaya göre, dün Meryem Atsak (23), Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evine geldiği annesi Ö.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, kızı Meryem, torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail Atsak'ı eşine ait ruhsatsız tabancayla öldürmüş, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Ö.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son Dakika | Annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın ve çocuklarının cenazeleri toprağa verildi
Son Dakika | Annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın ve çocuklarının cenazeleri toprağa verildi
Son Dakika | Annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın ve çocuklarının cenazeleri toprağa verildi
Son Dakika | Annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın ve çocuklarının cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın ve çocuklarının cenazeleri toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 14:17:20. #1.16#

title