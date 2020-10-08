Son dakika... Ankara'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu
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Son dakika... Ankara'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

08.10.2020 02:08 | Son Güncelleme: 08.10.2020 02:12
Son dakika... Ankara'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

Son dakika gündem haberi: ANKARA'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın panik yarattı.

ANKARA'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın panik yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Bentderesi Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, mahallede büyük korku yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye erleri, yangına müdahale etti. Yanan binanın bitişiğinde evi bulunan mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için söndürme çalışmasına yardım etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika... Ankara'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika... Ankara'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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