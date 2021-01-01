Son dakika: Ankara'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Son dakika: Ankara'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

01.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:57
Son dakika: Ankara'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre ANKARA'nın Gülül ve Altındağ ilçelerinde, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen 2 operasyonda, gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü ev hapsi cezasına çarptırıldı.

ANKARA'nın Gülül ve Altındağ ilçelerinde, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen 2 operasyonda, gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü ev hapsi cezasına çarptırıldı. 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Güdül ilçesinde A.A.'nın uyuşturucu pazarlayacağı bilgisine ulaştı. 31 Aralık Perşembe günü, A.A., M.Y.A. ile birlikte Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi'nde bir otomobil içinde pazarlık ettikleri sırasında yakalandı. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otomobilde yapılan aramada 16 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, yapılan sorgulamada, M.A.Y.'nin Ayaş Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve arandığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alınıp, yakalanan malzemelere el konulurken ve A.A. ve M.Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

ALTINDAĞ'DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde ise uyuşturucu pazarlaması yapan H.K.'nin bu amaçla buluşma gerçekleştireceği bilgisi üzerine, bölgede alınan tedbir sonucu bugün S.Ç., H.K., H.A., Y.A. ve B.A., 1,5 kilogram eroin, hassas terazi ve otomobil ile birlikte yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bulunan malzemelere el konuldu. H.K. ve S.Ç. tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edilirken, H.A., Y.A. ve B.A. yurtdışı çıkış yasağı getirilerek ev hapsi cezasına çarptırıldı. 


Son dakika: Ankara'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika: Ankara'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika: Ankara'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika: Ankara'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika: Ankara'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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