Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen T.B., jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 146 tarihi eserle birlikte yakalandı.

ANKARA'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen T.B., jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 146 tarihi eserle birlikte yakalandı. Şüpheli T.B., gözaltına alınırken, tarihi eserler müzeye kaldırıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı. T.B. isimli şüphelinin, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Şüphelinin Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan adresinde operasyon düzenleyen jandarma, yapılan aramalar sonucu evde, şüphelinin otomobilinde ve üzerinde 125 sikke, 15 muhtelif tarihi obje, 5 tarihi yüzük ve bir adet metal haç olmak üzere toplam 146 tarihi eser ele geçirdi. Şüpheli T.B., jandarma tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor
Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Salih Uçan Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 05:10:27. #1.14#

title