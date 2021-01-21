Son dakika: Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı
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Son dakika: Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı

21.01.2021 13:30 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:35
Son dakika: Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı

Son dakika gündem haberi: ANKARA'da ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel'e evlerinde koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'da ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel'e evlerinde koronavirüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı. Bu kapsamda Çankaya ilçesinde oturan ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'in aşıları, sağlık görevlileri tarafından evlerinde yapıldı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı. Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı" denildi.


Son dakika: Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika: Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika: Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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