Son dakika... Ankara'da 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika... Ankara'da 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti

Son dakika... Ankara'da 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 1 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 1 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, alkol kullandıktan sonra fenalaşan 3 kişi, geçen hafta sonu Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 3 kişiden E.T., hayatını kaybetti. Rahatsızlanan bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kahramankazan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği iddiasıyla R.E.'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - ANKARA

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