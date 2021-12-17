Son dakika... Ankara'da 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 1 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, alkol kullandıktan sonra fenalaşan 3 kişi, geçen hafta sonu Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 3 kişiden E.T., hayatını kaybetti. Rahatsızlanan bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kahramankazan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği iddiasıyla R.E.'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet