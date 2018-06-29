Son Dakika! Ankara'da 1 Haftadır Aranan 8 Yaşındaki Eylül'ün Cansız Bedenine Ulaşıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli mahallesinde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı.

7 gün önce kaybolan Eylül'ün bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında komşusu U.K tutuklanmıştı.

ARACINDA KAN İZLERİ BULUNMUŞTU

Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlenmiş ve araçta kan izleriyle karşılaşılmıştı. Ekipler, araçta bulunan kan örnekleri ile ailenin kan örneklerinin yapılan DNA sonucunda uyuştuğunu tespit etmişti.

GELEN İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Bugün gelen bir ihbar üzerine görevliler Eylül'ün evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki alana yöneldi. Yapılan ihbarda zanlıya ait aracın en son burada görüldüğü belirtildi. Bölgede eğitimli köpeklerle yapılan arama çalışmalarında Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı.