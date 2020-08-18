Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'nden 21'i ihraç...
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'nden 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
18.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'nden 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Kaynak: AA