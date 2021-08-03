Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör...
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Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör...

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan tamamının daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 5'i daha önceden ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2'si 'mahrem imam' olmak üzere 7, toplam 40 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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