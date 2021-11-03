Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli...
Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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