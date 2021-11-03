Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli... - Haberler
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Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli...

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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