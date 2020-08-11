Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü...
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
11.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA