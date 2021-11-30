Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...
AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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