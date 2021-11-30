Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında... - Haberler
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Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki

Son dakika habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarma "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

 Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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