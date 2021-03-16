Son Dakika | ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli üretim araçları 2022'de banttan indireceğiz
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Son Dakika | ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli üretim araçları 2022'de banttan indireceğiz

16.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:52

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli üretim araçları 2022'de banttan indireceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli üretim araçları 2022'de banttan indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Türkiye önüne serilen tarihi fırsat penceresini kaçırmamak amacıyla başlattığımız Türkiye'nin Otomobili Projesi tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Elektrikli, bağlantılı otonom araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk beşte olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir diğer alanda batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye'nin dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız" dedi.

Son Dakika | ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli üretim araçları 2022'de banttan indireceğiz
Son Dakika | ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli üretim araçları 2022'de banttan indireceğiz
Son Dakika | ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli üretim araçları 2022'de banttan indireceğiz
Son Dakika | ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli üretim araçları 2022'de banttan indireceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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