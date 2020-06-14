Son dakika! ANKARA Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! ANKARA Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsolduİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın terörle mücadelede önemli başarı ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde şehirden temizlenen terör...

14.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:15

Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın terörle mücadelede önemli başarı ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde şehirden temizlenen terör örgütü, mağaralara da hapsolmuş durumdadır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti. Kabulde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni ayarlanırken, görüşme sırasında maske takıldı. Ziyarette konuşan Orgeneral Çetin, Jandarma Teşkilatı'nın Türk milletinin emrinde olduğunu, kendisine verilen görev, yetki ve sorumluk alanı içinde ülkenin huzuru için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla göreve devam edeceğini söyledi.

'PROFESYONELLEŞME ORANI YÜZDE 82'LERDE'

Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Soylu ise "Şunu gururla ifade etmek isterim ki bugünün jandarması bir önceki günün jandarması gibi değildir. Her gün kapasite artıran, gelişen, teknolojik bütün imkanları kullanan ve bir önceki günden çok daha üstün bir kabiliyete ulaşan bir Jandarma Teşkilatı'mız olduğunu burada onurla milletimize duyurmak isterim" dedi.

Jandarmanın profesyonelleşme oranının 2017'de yüzde 59 olduğunu hatırlatan Soylu, "Bugün yüzde 80'lerin üzerinde, yüzde 82'lerde. Keza insansız hava aracı (İHA) teknolojisini kullanma açısından sanki 181 yıldır bunu başarıyla kullanıyormuş gibi bir anlayışı sahaya, pratiğine ve tecrübesine yansıttı ve bu kapasitenin de terörle mücadeleye katkısını çok kısa bir sürede elde etti. 2016'da 139 bin personeli olan bu teşkilat bugün 190 bin personeliyle önemli bir eşiği geçmiştir ve daha da önemlisi sadece teknoloji alıp kullanan değil teknoloji üreten, yazılım üreten ayrıca savunma sanayi üretimimize de ileri teknoloji talepleriyle ciddi bir itici güç oluşturmaktadır" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ MAĞARALARA HAPSOLMUŞ DURUMDA'

Özellikle terörle mücadelede jandarmanın ortaya koyduğu başarının herhangi bir tartışmaya ver vermeyecek derecede yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır. Terörle mücadele matematiğinin nasıl olacağını bütün dünyaya gösterdik ve sadece terör değil jandarmanın göç mesaisi, uyuşturucuyla mücadele mesaisi, trafik ve asayiş mesaisi de son dönemde ciddi başarılıdır ve bizler için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bizim emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin bir arada çalışmasından elde ettiğimiz bir sonuç daha var. O sonuç şudur, birbirlerinin üstün kabiliyetlerinin birbirlerine nakşetme kapasitesi. Kurumların hakikaten çok uzun dönemde elde edilen kapasitelerini birbirlerine aktarma becerisi ve tecrübesi de belki bu dönemin bize kazandırdığı en önemli katma değerdir."

Jandarmanın Elazığ depreminde ve koronavirüs salgınında yaptığı çalışmalardan da övgüyle bahseden Bakan Soylu, "Jandarmamız sadece güvenliği sağlamadı, terörle mücadele etmedi, vatandaşımızın isteklerini yerine getirebilmek için hizmetkar oldu. Bu aslında aldığı disiplinin ve eğitimin vatan ve millet sevgisinin yansımasıdır. Benim görevim budur veya değildir, diye hiçbir tartışmaya girmeden vatandaşın tarlasını süren, vatandaşın maaşını getiren, erzakını taşıyan, onun yüzünü okşamasına fırsat veren tüm jandarmamıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Son dakika! ANKARA Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Demet Evgar Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Semih Özsoy Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kadın Karar Jandarma
Şu an buradasınız: Son dakika! ANKARA Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 15:16:38. #1.14#
title