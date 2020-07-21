Son Dakika: Anız yangınında 2 yılan telef oldu Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, anız yangınında 2 yılan telef oldu.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, anız yangınında 2 yılan telef oldu.

Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü Mahallesi'ndeki tarlada, bu sabah henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de müdahale ettiği yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekili alanın zarar gördüğü yangında, 2 yılan telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA