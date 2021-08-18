Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Ballıca köyünde başlayan anız yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Ballıca köyünde başlayan anız yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Düzce'nin Ballıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak Aydınpınar Caddesi üzerinde bir köyden gökyüzünü dumanların kapladığı ihbarını yaptı. İhbarı alan ekipler yangın noktasını belirlemek için uzun uğraşlar verdi. Duyarlı vatandaşların olayı takip etmesinin ardından alevlerin yükseldiği nokta belirlendi. İtfaiye ekiplerine alevlerin konumu gönderilmesinin ardından anız yangını ormana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika... Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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