Son dakika... Anız yangını mısır balyası yüklü tıra sıçradı, sürücü canını zor kurtardı
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Son dakika... Anız yangını mısır balyası yüklü tıra sıçradı, sürücü canını zor kurtardı

Son dakika haberi... Adana'da otoyol kenarında yanan anız, yoldan geçen 22 ton mısır balyası yüklü tıra sıçradı.

Son dakika... Anız yangını mısır balyası yüklü tıra sıçradı, sürücü canını zor kurtardı
22.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:24

Adana'da otoyol kenarında yanan anız, yoldan geçen 22 ton mısır balyası yüklü tıra sıçradı. Tır, dorsesi ve samanlar kısa süre içerisinde yanarken sürücü canını zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzeri Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ertel yönetimindeki 38 F 5021 plakalı tır, yolda seyir halindeyken Çukurova İlçesi'ne bağlı Karahan Mahallesi'ndeki bir çiftçinin yaktığı anızın yanından geçti. Otoyol kenarında yanan anız, Ertel'in tırının dorsesinde bulunan 22 ton mısır balyasına sıçradı. Kısa süre içerisinde tırın dorsesi alev alırken Ertel, aracını sağa çekip kendisini tırdan attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolun tek şeridini ulaşıma kapatırken itfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Sürücü Mehmet Ertel gazetecilere yaptığı açıklamada, canını zor kurtardığını söyleyerek, "Şurada anız yanıyor. O anız arabaya sıçradı. Şimdi tırım da, her şeyim yandı. Ocağım battı. 22 ton mısır balyası yüklüydü. Benimde her tarafım yandı" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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