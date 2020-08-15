Son dakika! Anıt Park'ta içki içip sızan genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da Anıt Park'ta sürekli içki içip sızan 27 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da Anıt Park'ta sürekli içki içip sızan 27 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıt Park'ta zaman zaman aldığı alkolün etkisiyle sızıp kalan 27 yaşındaki Leyla T., arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Leyla T.'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA