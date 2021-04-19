Son dakika! Anında cebe inen Akbank Kart, internet harcamalarında da kazandırıyor
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Son dakika! Anında cebe inen Akbank Kart, internet harcamalarında da kazandırıyor

Son dakika! Anında cebe inen Akbank Kart, internet harcamalarında da kazandırıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Akbanklılar, anında cebe inen banka kartı Akbank Kart ile internet harcamalarında da kazanıyor.

Akbanklılar, anında cebe inen banka kartı Akbank Kart ile internet harcamalarında da kazanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, geçen eylül ayında Türkiye'nin cebe inen ilk kredi kartından sonra şimdi de cebe inen banka kartını müşterileriyle buluşturuyor.

Akbank, banka kartını ilk kez cebe indiren veya mevcut banka kartını dijitale dönüştüren kullanıcılarına büyük fırsatlar sağlıyor. 30 Nisan'a kadar cebe inen banka kartı alan veya kartının dijital kullanım özelliğini açan Akbank Kart kullanıcıları, internet alışverişinde yüzde 2 oranında, aylık 100 TL'ye ve toplamda 600 TL'ye varan chip-para kazanabilecek.

Akbank müşterilerinin Akbank Mobil üzerinden anında oluşturabildiği ve hesaplarından alışveriş yapmalarını sağlayan Akbank Kart, yenilikçi dikey tasarımıyla da dikkati çekiyor.

"Ödeme sistemlerindeki dijitalleşen ürünlerimize bir yenisini daha ekledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl banka kartımız Neo'nun Akbank Kart markasına dönüşümü ile birlikte banka kartımızın hem özelliklerini hem de tasarımını büyük ölçüde değiştirdik. Bu değişimin ikinci basamağı olarak, dijital ödemeler yol haritamız kapsamında, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğumuz cebe inen kredi kartımız ve Cebe POS ile müşterilerimizin fiziksel hayatının yanı sıra dijital hayatında da yer aldığımız dijital ödeme ürünleri gamımıza banka kartımızı da ekledik. Yenilenen ve Türkiye'de temassız işlemlerde pazar lideri banka kartı olan Akbank Kart'ı tüm Akbanklılar artık anında mobil telefonlarına indirebiliyorlar.

Önümüzdeki günlerde hayata geçmesini beklediğimiz dijital müşteri olma süreciyle birlikte sadece Akbank müşterileri değil, yeni Akbanklılar da banka kartlarını anında cebe indirerek fiziki kart teslimini beklemeden, hesaplarındaki para ile internet ve günlük alıverişlerini çok daha pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Kartımızın ilk fırsat paketini, internet alışverişlerinde chip-para hediyesi olarak sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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