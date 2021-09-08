Son dakika: Ani inme geçiren kadın başarılı operasyonla yürümeye başladı
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Son dakika: Ani inme geçiren kadın başarılı operasyonla yürümeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri... Ani inme geçiren kadın başarılı operasyonla yürümeye başladı Elazığ'da yaşayan ve ani gelişen inme (felç) nedeniyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki kadın, erken müdahale ile gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.

Ani inme geçiren kadın başarılı operasyonla yürümeye başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan ve ani gelişen inme (felç) nedeniyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki kadın, erken müdahale ile gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk, 8 torun sahibi Güzel Çoban, geçtiğimiz günlerde ani gelişen inme nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aytaç tarafından İnme Merkezinde tedavi altına alınan Çoban'ın ana beyin sapı ve beyinciği besleyen damarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Ayrıca damar tıkanıklığına bağlı olarak ani gelişen bilinç kaybı, kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, solunum düzensizliği gibi şikayetleri olan Çoban'ın, yapılan anjiyografi yöntemi ile tıkalı olan damarı açıldı. Sağlığına kavuşarak yürümeye başlayan kadın hastanın, zamanında getirilmemesi durumunda yoğun bakım hatta ölümle sonuçlanabileceğini ifade eden Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aytaç, bu tür hastalara ilk 6 saat içerisinde müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

"Hastamızı o halde bıraksaydık muhtemelen ölüm veya yoğun bakımda takip altına alacaktık"

Hastanın genel durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emrah Aytaç, "Hastamız bize ani beyin damar tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu. Hastamızın baziler arter dediğimiz, ana beyin sapı ve beyinciği besleyen damarında tıkanıklık olmuştu. Bu damar tıkanıklığına bağlı olarak ani gelişen bilinç kaybı, kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, solunum düzensizliği şikayetiyle başvurmuştu. Bu tür hastalarda müdahale etmek ilk 6 saat içerisinde müdahale etmek hastaların hayatını kurtarıyor. Biz de Güzel hanıma ani bir şekilde müdahale ettik. Hastamızı hemen anjiyo ünitesine aldık tıkanık beyin damarını tespit etik ve o damarını açtık. Damarı açtıktan sonra ertesi gün hastamız konuşmaya, yürümeye ve tutmayan kolu ve bacağı artık hareket ediyordu. Hastamızı o halde bıraksaydık muhtemelen ölüm veya yoğun bakımda takip altına alacaktık. Bundan dolayı diyoruz ki bu tür inme hastalarında zaman bizim için çok önemli. Gerek pıhtı çözücü ilaçlar anjiyo grafik yöntemlerle tıkalı damarın açılması gerekiyor. Güzel hastamızla göstererek diyoruz ki bu tür hastalara zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Gereksiz vakit kaybı kaybetmeden, hastalar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı ve ilgili tedavileri muhakkak yapmalılar. Hastamızın da durumu şuan iyi ve yakında taburcu edeceğiz dedi.

"Eve doğru giderken birden bir gürültü oldu, sanki yanımdan uçak geçti"

Sağlığına kavuşarak yürümeye başlayan Güzel Çoban ise "Çalışıyorduk, eve doğru giderken birden bir gürültü oldu, sanki yanımdan uçak geçti. O an kulaklarımı tuttum ve sonrasını görmedim, o kadarını hatırlıyorum. Arkadaşlar yanımdaydı sağ olsunlar onlar beni kurtardılar. Ondan bir hafta önce böbrek taşı düşürdüm ama durumum çok iyiydi, sancım falan yoktu. İki gün işe gittim dedim belki düzelirim ama olmadı. Dediğim gibi aniden oldu. Allaha bin kere şükürler olsun, Allah doktorlarımıza zeval vermesin, sağlık sıhhat versin" dedi.

Son dakika: Ani inme geçiren kadın başarılı operasyonla yürümeye başladı
Son dakika: Ani inme geçiren kadın başarılı operasyonla yürümeye başladı
Son dakika: Ani inme geçiren kadın başarılı operasyonla yürümeye başladı
Son dakika: Ani inme geçiren kadın başarılı operasyonla yürümeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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