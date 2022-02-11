Son Dakika | Angola, yolsuzlukla kaçırılan 11,5 milyar doları devlete kazandırdı

Angola, yolsuzlukla mücadele kapsamında 11 milyar dolardan fazla paranın devlete yeniden kazandırıldığını duyurdu.

Angola Haber Ajansının (Angop) haberine göre, Adalet Bakanı Francisco Queiroz, son 3 yılda yolsuzluk, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi suçlamalara ilişkin açılan soruşturmalarda, milyarlarca dolar değerinde nakit para ve mülkün devlete döndüğünü belirtti.

İsviçre, Portekiz, Singapur, Monako, Bermuda ve Lüksemburg'a kaçırılan paraların da geri alınanlar arasında olduğunu ifade eden Queiroz, yolsuzluğa karşı sistematik bir mücadele başlatıldığına işaret etti.

Queiroz, ele geçirilen varlıkların toplamının 11,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço, göreve geldiği 2017 yılında yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.

38 yıl boyunca görevde kalan eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos döneminde petrol gelirlerini zimmetine geçirmekle suçlananlar arasında Santos'un kızı Isabel dos Santos da bulunuyor.