Son dakika! Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise, indirimsiz 31 yıl hapis

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, başından tabancayla vurarak ağır yaraladığı 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ın intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş (27), tutuklu yargılandığı davada 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aktaş'ın cezasında indirim uygulanmadı.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, Kırıkkale'deki ailesinin yanına el öpmeye gitmek istemesine izin vermediği için çıkan tartışmada eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüme ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Müslüm Aktaş'a 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise sanığa beraat verdi.