Son dakika: Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?

15.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:38
Son dakika: Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir? Anaokulu nedir? Anasınıfı nedir? Aralarındaki fark nedir?

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?

ANAOKULLARI AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, yarından itibaren ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kamuya ait okul öncesi kurumları anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, yarından (15 Aralık) itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

Son dakika: Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?

ANAOKULU NEDİR?

Anaokulları : 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren, bağımsız yani ilkokul bünyesinde olmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, MEB tarafından denetlenen kurumlardır.

ANASINIFI NEDİR?

Anasınıfı : Sadece 6 (yeni yasayla bu yaş 5 olarak ifade ediliyor olabilir) yaşa hizmet verir ve bir ilkokulun bünyesindedir.

İlgili Haberler

Anaokulu ve anasınıfı arasındaki fark nedir? Anaokulu nedir? Anasınıfı nedir? Anaokulları ne zaman açılacak?
Anaokulu ve anasınıfı arasındaki fark nedir? Anaokulu nedir? Anasınıfı nedir? Anaokulları ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak, 4 Ocak'ta ilk ders zili çalacak mı?
Okullar ne zaman açılacak, 4 Ocak'ta ilk ders zili çalacak mı?
Google ne zaman düzelecek? Google ne zaman açılacak?
Google ne zaman düzelecek? Google ne zaman açılacak?
YouTube ne zaman düzelecek? YouTube ne zaman açılacak?
YouTube ne zaman düzelecek? YouTube ne zaman açılacak?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Gülben Ergen Nilgün Belgün
Spor Falcao Ersun Yanal Ali Palabıyık Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler S 400 Çocuk İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 00:38:28. #1.15#
title