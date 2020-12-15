Son dakika: Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir? Anaokulu nedir? Anasınıfı nedir? Aralarındaki fark nedir?

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?

ANAOKULLARI AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, yarından itibaren ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kamuya ait okul öncesi kurumları anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, yarından (15 Aralık) itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

ANAOKULU NEDİR?

Anaokulları : 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren, bağımsız yani ilkokul bünyesinde olmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, MEB tarafından denetlenen kurumlardır.

ANASINIFI NEDİR?

Anasınıfı : Sadece 6 (yeni yasayla bu yaş 5 olarak ifade ediliyor olabilir) yaşa hizmet verir ve bir ilkokulun bünyesindedir.