Son dakika... Anamur'da kayboldu, Alanya'da cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Anamur'da kayboldu, Alanya'da cesedi bulundu

Son dakika haberleri... MERSİN'in Anamur ilçesinde kaybolan Mehmet Ünlü'nün (31) cansız bedeni, Antalya'nın Alanya ilçesindeki dağlık alanda bulundu.

Son dakika... Anamur'da kayboldu, Alanya'da cesedi bulundu
04.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:45

MERSİN'in Anamur ilçesinde kaybolan Mehmet Ünlü'nün (31) cansız bedeni, Antalya'nın Alanya ilçesindeki dağlık alanda bulundu. Mehmet Ünlü'nün av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Mersin'in Anamur ilçesindeki toptancı halinde çalışan Mehmet Ünlü, geçen pazar günü ortadan kayboldu. Dün gece Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kuşyuvası mevkisinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cesedin Mehmet Ünlü'ye ait olduğu belirlendi.Mehmet Ünlü'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki inceleme sonrası ceset toprağa verilmek üzere bir yakınına teslim edildi. Mehmet Ünlü'nün Anamur'da öldürüldükten sonra Alanya'ya getirilip, atılmış olabileceği değerlendiriliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi Haber
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi Haber
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Rüştü Zorlu Ali Babacan Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz İrem Derici Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika... Anamur'da kayboldu, Alanya'da cesedi bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 11:45:39. #1.15#
title