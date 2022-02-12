Son Dakika | Anamur'da evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son Dakika | Anamur'da evde çıkan yangın söndürüldü

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Son Dakika | Anamur'da evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Selahattin Serin'e (60) ait bir dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk dilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yangını kısa sürede söndürdü.

Klima sigortasından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Yeşilyurt, Mersin, Anamur, Yangın, Güncel, Haberler

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