Son dakika... Anamur'da engellilerden İlçe Emniyet Müdürü Genç'e ziyaret

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'de, Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Narcı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç'i ziyaret etti.

Başkan Narcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında dernek üyeleriyle Müdür Genç'e ziyarette bulundu.

Narcı, engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların başında, engelli rampalarının önüne araçların park edilmesi olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürü Genç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engelli gençler, ziyaretin sonunda Emniyet Müdürü Genç'e el işi tablo hediye etti.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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