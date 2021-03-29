Son dakika... Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yangında zarar gören tesis sahiplerini ziyaret etti
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Son dakika... Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yangında zarar gören tesis sahiplerini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Son dakika... Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yangında zarar gören tesis sahiplerini ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, dün çıkan yangında muz sarartma tesisleri zarar gören firma sahibini ziyaret etti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, dün çıkan yangında muz sarartma tesisleri zarar gören firma sahibini ziyaret etti.

Başkan Kılınç, beraberinde belediye başkanlarıyla tesis sahibi Haydar Kılıç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılınç, belediye olarak yaraların sarılması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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