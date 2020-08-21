Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, Bakan Ziya Selçuk'u ziyaret etti
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Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, Bakan Ziya Selçuk'u ziyaret etti

Son dakika haberleri: ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, Bakan Ziya Selçuk'u ziyaret etti
21.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:53

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti. 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un makamında gerçekleşen ziyarette, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı yer aldı. Ziyaret kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında yürütülmesi planlanan projeler ele alındı. Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'ndeki güncel çalışmalar hakkında da Bakan Selçuk'a bilgi verdi.

Anadolu Üniversitesi'nin açık uzaktan eğitim alanındaki 40 yılı bulan tecrübesi ve güçlü altyapısıyla, pandemi döneminde hiçbir aksaklık yaşamadan öğrencilerinin öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Rektör Erdal, üniversitenin bu süreçte birçok yükseköğretim kurumuna da uzaktan öğretim faaliyetlerinde önemli katkılar sunduğunu belirtti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise açık ve uzaktan öğretim alanında global ölçekte nitelikli eğitim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesi'nin, bu alanda öncü ve çok köklü bir kurum olduğunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Erdal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Kaynak: DHA

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