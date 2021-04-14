ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi
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ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Kültür Sanat

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca yürütücülüğünde bilimsel araştırma projesi kapsamında herkesin rahatlıkla müzik algısı hakkında bilgi sahibi olabilmesini amacıyla çevrim içi test geliştirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca yürütücülüğünde bilimsel araştırma projesi kapsamında herkesin rahatlıkla müzik algısı hakkında bilgi sahibi olabilmesini amacıyla çevrim içi test geliştirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Anadolu Üniversitesi müzik algısı testi"nin (AMAT) Senato Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, müziğin, felsefe ve matematik gibi tarih boyunca önemli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi.

Müziğin bir anlatım sanatı olarak evrensel dilini yorumlama konusundaki arayışların devam ettiğini anlatan Erdal, şöyle konuştu:

"Özellikle çocukluk döneminde müziğe tarih boyunca eğitimin bir parçası olarak bakılmıştır. Etkili bir öğretim aracı olarak değerlendirilmiştir. Üniversite olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen Anadolu Üniversitesi müzik algısı testi projesi, müzik üzerine düşünenlerin ve herkesin müzik yeteneğini bilimsel temellerle keşfetmek, bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek testle özellikle çocuklar olmak üzere her yaştan bireyler kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabileceğine işaret eden Erdal, "Böylece bu alandaki yeteneklerine uygun eğitimi alabilecekler. Ülkemizde yeni yeteneklerini keşfedilmesine bilimsel olarak katkı sağlayacak AMAT'ı hayata geçiren Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, Prof. Dr. Şükrü Torun ve Prof. Dr. Evim Genç Kumtepe'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Tunca ise AMAT'ın özellikle çocukların ve öğrencilerin müzikle ilgili becerileri hakkında bilgilendirme yapması amacıyla hazırlandığını bildirdi.

Üniversitenin internet sitesi üzerinden test rahatlıkla ulaşılabildiğini ifade eden Tunca, "Amacımız 7 yaşından itibaren kişilerin müzik algısı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilecek bilimsel bir testi herkese ulaştırabilmektir. Kolaylıkla alacağını bir hesapla teste girip, bu hizmetten faydalanıyor." dedi.

Konuşmalarından ardından testin tanıtımı gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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