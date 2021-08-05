Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir?

Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: YKS tercih maratonu başlıyor. YKS sınavının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlamıştır. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle uzayan tercih döneminde adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümlerini araştıran öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırmaktadırlar. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir?

SonDakika: YKS tercih maratonu başlıyor. YKS sınavının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlamıştır. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle uzayan tercih döneminde adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümlerini araştıran öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırmaktadırlar. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ NEDİR?

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Konaklama İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tarım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Yerel Yönetimler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Haluk Levent Şeyma Subaşı Diana Spencer
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 10:58:12. #1.15#

title