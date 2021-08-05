Son Dakika: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir?

Son Dakika: YKS tercih maratonu başlıyor. YKS sınavının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlamıştır. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle uzayan tercih döneminde adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümlerini araştıran öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırmaktadırlar. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir?