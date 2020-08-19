Son Dakika: Anadolu Üniversitesi açık öğretim yaz okulu sınavları online yapılacak Son dakika gelişmesine göre 2020 eğitim ve öğretim yılı açık öğretim sistemi yaz okulu sınavlarının online yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

2020 eğitim ve öğretim yılı açık öğretim sistemi yaz okulu sınavlarının online yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında 18 Ağustos 2020 tarihinde toplanan üniversite senatosu, Yükseköğretim Kurulu'nun 13.08.2020 tarihli üniversitelerin eğitim-öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları isteğini, birçok ülkede yurtdışı Açıköğretim sınavlarının yüz yüze yapılmasının mümkün olmadığını, örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının çevrimiçi (online) yapılıyor olmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarını ve Sağlık Bakanlığı'nın salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavlarının da, ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınmasıyla, online olarak yapılmasına karar vermiştir" denildi.

Kaynak: DHA